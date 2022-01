Ranking ATP (31 gennaio 2022): Matteo Berrettini per la prima volta al sesto posto! Sinner si conferma decimo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con la conclusione degli Australian Open 2022, nella notte italiana è stato rilasciato il Ranking mondiale ATP aggiornato: l’unica variazione tra i primi dieci della classifica riguarda Matteo Berrettini, che supera il russo Andrey Rublev e per la prima volta in carriera è sesto. Jannik Sinner rafforza la decima posizione. Top 10 ATP (Ranking al 31.01.2022)1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 2 Daniil Medvedev (Russia) 10125 3 Alexander Zverev (Germania) 7780 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7170 5 Rafael Nadal (Spagna) 68756 Matteo Berrettini (Italia) 5278 7 Andrey Rublev (Russia) 4830 8 Casper Ruud (Norvegia) 4065 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 392310 Jannik Sinner ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con la conclusione degli Australian Open, nella notte italiana è stato rilasciato ilmondiale ATP aggiornato: l’unica variazione tra i primi dieci della classifica riguarda, che supera il russo Andrey Rublev e per lain carriera è. Jannikrafforza la decima posizione. Top 10 ATP (al 31.01.)1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 2 Daniil Medvedev (Russia) 10125 3 Alexander Zverev (Germania) 7780 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7170 5 Rafael Nadal (Spagna) 68756(Italia) 5278 7 Andrey Rublev (Russia) 4830 8 Casper Ruud (Norvegia) 4065 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 392310 Jannik...

