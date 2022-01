Ramsey lascia la Juventus, ma rimane in Serie A? L’assalto improvviso (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il mercato della Juventus non è finito; sul fronte cessione, infatti, Ramsey sembra vicino a dire addio ma il gallese dovrebbe restare in A. Ramsey si prepara a lasciare la Juventus; il centrocampista gallese si è finalmente convinto di cambiare squadra. Il futuro dell’ex Arsenal sembra comunque essere la Serie A; andiamo a vedere le squadre interessate al classe 1990. LapresseLa Juventus, in questi ultimi giorni di mercato, sta cercando di sfoltire la rosa; un giocatore che sembra essere ad un passo dalla cessione è Ramsey. Il centrocampista gallese, arrivato a parametro zero nel 2019, non è mai riuscito ad essere un fattore determinante nei bianconeri. L’ex Arsenal paga un difficile ambientamento al campionato italiano (molto diverso dalla Premier ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il mercato dellanon è finito; sul fronte cessione, infatti,sembra vicino a dire addio ma il gallese dovrebbe restare in A.si prepara are la; il centrocampista gallese si è finalmente convinto di cambiare squadra. Il futuro dell’ex Arsenal sembra comunque essere laA; andiamo a vedere le squadre interessate al classe 1990. LapresseLa, in questi ultimi giorni di mercato, sta cercando di sfoltire la rosa; un giocatore che sembra essere ad un passo dalla cessione è. Il centrocampista gallese, arrivato a parametro zero nel 2019, non è mai riuscito ad essere un fattore determinante nei bianconeri. L’ex Arsenal paga un difficile ambientamento al campionato italiano (molto diverso dalla Premier ...

Piero76031014 : @MaryDiDio2 Sensazione su Pogba. Lo so è impossibile Ma strano che il MU lo lascia per la seconda volta a 0. Almeno che..... Ramsey.... - mattedaipassala : Ciao #Ramsey Lascia le chiavi alla portiera e vai a saldare il minibar al JHotel - runner_ac : @TuttoMercatoWeb Il posto a Nandez in lista Champions lo lascia libero Chiesa. Fuori Ramsey, kulu, Bentancur, chie… - Rata2ya : #Ramsey lascia l’armadietto come l’ha trovato. - UmbertoF97 : @Swaffle_7 Ramsey che lascia la Juve dopo gli arrivi di Zakaria e Vlahovic? HAHAHAHAHHAHA quanto ci credono i gobbi -