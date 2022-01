Provoca un incidente e fugge: Sara e Jessica muoiono sul colpo, gravi le bambine a bordo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Provoca un incidente stradale e fugge. Nessun soccorso, nessuna richiesta di aiuto. E’ successo il 30 gennaio, lungo l’autostrada A28, nel tratto friulano tra Azzano Decimo e Villotta di Chions, in direzione di Conegliano. Coinvolte nell’incidente una Fiat Panda su cui viaggiavano due giovani, una neonata e una bimba di due anni e mezzo e una Land Rover Defender . Al volante del mezzo che ha causato l’incidente, un automobilista di nazionalità bulgara che è fuggito via a piedi ed è stato poi fermato. Purtroppo nell’incidente hanno perso la vita le due ragazze che erano a bordo della macchina: Jessica Fragasso, 20 anni di Mareno di Piave, e Sara Rizzotto, 26 anni di Conegliano . Sottoposto all’alcoltest al momento dell’arresto, è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 31 gennaio 2022)unstradale e. Nessun soccorso, nessuna richiesta di aiuto. E’ successo il 30 gennaio, lungo l’autostrada A28, nel tratto friulano tra Azzano Decimo e Villotta di Chions, in direzione di Conegliano. Coinvolte nell’una Fiat Panda su cui viaggiavano due giovani, una neonata e una bimba di due anni e mezzo e una Land Rover Defender . Al volante del mezzo che ha causato l’, un automobilista di nazionalità bulgara che è fuggito via a piedi ed è stato poi fermato. Purtroppo nell’hanno perso la vita le due ragazze che erano adella macchina:Fragasso, 20 anni di Mareno di Piave, eRizzotto, 26 anni di Conegliano . Sottoposto all’alcoltest al momento dell’arresto, è ...

