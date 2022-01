(Di lunedì 31 gennaio 2022) "In 5 anni oltre 80sono stati intercettati dalla guardia costiera libica. Oltre 20sono iinneldi cui semplicemente si sonole. Per ...

Advertising

Concord_Italia : RT @OxfamItalia: ACCORDO ITALIA-#LIBIA,#OXFAM: “IN 5 ANNI OLTRE 80MILA #MIGRANTI INTERCETTATI DALLA GUARDIA COSTIERA LIBICA”-DI 20MILA NEL… - Sanson538 : Oxfam, nel 2021 perse tracce 20 mila migranti riportati in Libia - Ultima Ora - ANSA - petrellismo : RT @OxfamItalia: ACCORDO ITALIA-#LIBIA,#OXFAM: “IN 5 ANNI OLTRE 80MILA #MIGRANTI INTERCETTATI DALLA GUARDIA COSTIERA LIBICA”-DI 20MILA NEL… - OxfamItalia : ACCORDO ITALIA-#LIBIA,#OXFAM: “IN 5 ANNI OLTRE 80MILA #MIGRANTI INTERCETTATI DALLA GUARDIA COSTIERA LIBICA”-DI 20MI… - TorinoCgil : RT @collettiva_news: L'aumento delle #disuguaglianze nel nostro Paese nel Rapporto #Oxfam 2022. Crollano i redditi delle famiglie, cresce i… -

Ultime Notizie dalla rete : Oxfam nel

Agenzia ANSA

... oltre 8 mila morti lungo la rotta del Mediterraneo centrale dal 2017", scrive ancora, che ...revoca degli accordi con le autorità libiche e il ripristino delle attività di Ricerca e Soccorso...Oltre 20 mila i migranti riportati in Libia2021 di cui si sono perse le tracce. "Quasi 1 miliardo di euro il costo per i contribuenti italiani di un accordo che non ferma le tragedie in mare""In 5 anni oltre 80 mila migranti sono stati intercettati dalla guardia costiera libica. Oltre 20 mila sono i migranti riportati in Libia nel 2021 di cui semplicemente si sono perse le tracce. (ANSA) ..."La pandemia ha dato prova inconfutabile di una situazione di diseguaglianza preesistente. È un processo che dura decenni. Ciò si manifesta nel fatto che dal 1995 l'1% più ricco del mondo ha accumulat ...