Miaomiao Huang | la prima giornalista cinese è a Prato | “Il mio obiettivo? Abbattere gli stereotipi”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ha 30 anni,, ed è arrivata in Toscana, aper l’esattezza, quando ne aveva poco più di 5 anni. I nonni – tornati in Cina, perché il tramonto della vita è sempre a Oriente – erano già in Italia. Ha subito capito,, che la lingua era la chiave per conosceree la sua gente, per creare un ponte tra le due comunità. Per farsi conoscere, anche.oggi è laiscritta all’Ordine dei giornalisti italiani. “Nel 2019 ho bussato alla porta della redazione didel quotidiano ‘La Nazione’ e il respondabile della redazione, David Bruschi, mi ha accolto con grande disponibilità e anche curiosità“, racconta la nostra collaboratrice, protagonista l’altra mattina anche ...

Advertising

lukealb : Miaomiao Huang, la prima cronista d’origine cinese della @qn_lanazione. Ha ricevuto dall’Ordine dei giornalisti la… - Nazione_Prato : Miaomiao Huang, la prima cronista cinese -

Ultime Notizie dalla rete : Miaomiao Huang

LA NAZIONE

Prato, 29 gennaio 2022 - "Il mio babbo mi costringeva a guardare i cartoni in italiano da piccola. Non lo ringrazierò mai abbastanza"., 30 anni, è arrivata a Prato quando aveva poco più di 5 anni. I nonni erano già qui, e ora sono tornati in Cina , perché il tramonto della vita è sempre a oriente, in fondo. Ha capito ...Prato, 29 gennaio 2022 - "Il mio babbo mi costringeva a guardare i cartoni in italiano da piccola. Non lo ringrazierò mai abbastanza"., 30 anni, è arrivata a Prato quando aveva poco più di 5 anni. I nonni erano già qui, e ora sono tornati in Cina , perché il tramonto della vita è sempre a oriente, in fondo. Ha capito ...Prato, 29 gennaio 2022 - "Il mio babbo mi costringeva a guardare i cartoni in italiano da piccola. Non lo ringrazierò mai abbastanza". Miaomiao Huang, 30 anni, è arrivata a Prato quando aveva poco più ...Prato, 29 gennaio 2022 - "Il mio babbo mi costringeva a guardare i cartoni in italiano da piccola. Non lo ringrazierò mai abbastanza". Miaomiao Huang, 30 anni, è arrivata a Prato quando aveva poco più ...