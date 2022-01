Melissa Satta, il retroscena sull’addio a Kevin Boateng: «Duro colpo, non me l’aspettavo e non è stata una mia scelta» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Melissa Satta ospite a “Verisismo” di Silvia Toffanin su Canale5 torna a parlare della fine della relaxione con l’ex marito, il calciatore Kevin Boateng. I due si ero rimessi insieme dopo un periodo di separazione, per poi lasciarsi definitivamente: «È stato un Duro colpo – ha confessato l’ex velina – perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta». Melissa Satta, il retroscena sull’addio a Kevin Boateng Melissa Satta a “Verisismo”, nella puntata di domani sabato 29 gennaio, ha parlato del suo matrimonio ormai finito con l’ex marito Kevin Boateng. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 31 gennaio 2022)ospite a “Verisismo” di Silvia Toffanin su Canale5 torna a parlare della fine della relaxione con l’ex marito, il calciatore. I due si ero rimessi insieme dopo un periodo di separazione, per poi lasciarsi definitivamente: «È stato un– ha confessato l’ex velina – perché non mee perché non èuna mia»., ila “Verisismo”, nella puntata di domani sabato 29 gennaio, ha parlato del suo matrimonio ormai finito con l’ex marito. ...

Advertising

marionozzi : @matt_olivi Come Melissa Satta! - ClarabellaBest : RT @MediasetPlay: Melissa Satta a #Verissimo: 'La separazione da Boateng? Non è stata una mia scelta' - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Melissa Satta a #Verissimo: 'La separazione da Boateng? Non è stata una mia scelta' - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Una bellissima donna e una dolce mamma ?? Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity,… - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: trasparenze sulla divina Melissa Satta ?????????? -