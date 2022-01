Maxi truffa a Rimini: gioielli e criptovalute comprate con i soldi di ristori e superbonus (Di lunedì 31 gennaio 2022) Maxi truffa a Rimini – la polizia indaga su una Maxi frode di falsi crediti locazioni, sismabonus e bonus facciate, investiti in beni di lusso e criptovalute. Vediamo i numeri: 68 indagati, 35 persone destinatarie di misure cautelari, 80 perquisizioni ancora in corso e 440 milioni di frode. I finanzieri del Comando provinciale di Rimini indagano sulla vicenda, nominando l’operazione “Free Credit”. La storia è cominciata durante la fase più acuta di emergenza sanitaria legata al Covid, che ha portato all’emanazione del decreto rilancio (dl 34/2020), che voleva garantire misure di sostegno in grado di aiutare le imprese e i commercianti in crisi. Numerose imprese allora hanno iniziato a falsificare autocertificazioni o ad omettere informazioni al fine di farsi erogare i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022)– la polizia indaga su unafrode di falsi crediti locazioni, sismabonus e bonus facciate, investiti in beni di lusso e. Vediamo i numeri: 68 indagati, 35 persone destinatarie di misure cautelari, 80 perquisizioni ancora in corso e 440 milioni di frode. I finanzieri del Comando provinciale diindagano sulla vicenda, nominando l’operazione “Free Credit”. La storia è cominciata durante la fase più acuta di emergenza sanitaria legata al Covid, che ha portato all’emanazione del decreto rilancio (dl 34/2020), che voleva garantire misure di sostegno in grado di aiutare le imprese e i commercianti in crisi. Numerose imprese allora hanno iniziato a falsificare autocertificazioni o ad omettere informazioni al fine di farsi erogare i ...

Advertising

sole24ore : ?? #Bonus edilizi, maxi #truffa da 440 milioni. La frode scoperta dalla #Gdf di Rimini:?disposte 35 misure cautelari… - Moixus1970 : RT @Agenzia_Italia: ?? I soldi dei ristori e del #superbonus finivano in gioielli e #criptovalute ?? - sant_px : I soldi dei ristori e del superbonus finivano in gioielli e criptovalute - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: ?? I soldi dei ristori e del #superbonus finivano in gioielli e #criptovalute ?? - Agenzia_Italia : ?? I soldi dei ristori e del #superbonus finivano in gioielli e #criptovalute ?? -