Maturità, tutti contro la scelta di Bianchi. Presidi: “Passo indietro”. Studenti: “Seconda prova? Non abbiamo fatto le simulazioni” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il ritorno a un esame di Maturità in versione “normale” non piace. La scelta del ministro Bianchi di reintrodurre entrambi gli scritti sia nel primo ciclo che nel secondo non sta bene agli Studenti, a molti professori, ai sindacati e nemmeno a tanti dirigenti, in primis il numero uno dell’Associazione nazionale Presidi. Dopo due anni senza scritti i ragazzi dovranno fare di nuovo il classico tema e la Seconda prova diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. È quest’ultima la sola differenza rispetto agli anni pre covid quando le materie oggetto del secondo test erano più d’una. Una decisione che trova la contrarietà del numero uno dell’Anp Antonello Giannelli: “E’ stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il ritorno a un esame diin versione “normale” non piace. Ladel ministrodi reintrodurre entrambi gli scritti sia nel primo ciclo che nel secondo non sta bene agli, a molti professori, ai sindacati e nemmeno a tanti dirigenti, in primis il numero uno dell’Associazione nazionale. Dopo due anni senza scritti i ragazzi dovranno fare di nuovo il classico tema e ladiversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. È quest’ultima la sola differenza rispetto agli anni pre covid quando le materie oggetto del secondo test erano più d’una. Una decisione che trova la contrarietà del numero uno dell’Anp Antonello Giannelli: “E’ stato ...

