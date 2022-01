Matteo Bassetti vuole la fine delle restrizioni: «La gente è stufa, stop mascherine e Green pass» (Di lunedì 31 gennaio 2022) «La gente è stufa: non si può andare avanti così. Invito la politica a fare attenzione: un cittadino stufo, quando hai a che fare con una malattia infettiva, è il pericolo maggiore in cui puoi imbatterti, perché non segue più alcuna regola». In un’intervista rilasciata oggi a Libero il direttore della clinica di Malattie Infettive all’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti dice che è tempo di togliere le restrizioni: «Agli italiani andrebbe eretto un monumento: il 90% si è vaccinato, e la percentuale continua a crescere. Hanno e abbiamo rispettato tutte le regole, ma nonostante questo resistono restrizioni insensate». Come per esempio «il limite di 5 mila spettatori negli stadi, che poi non si capisce perché siano 5 mila sia a San Siro che ne può contenere 80 mila sia a La ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) «La: non si può andare avanti così. Invito la politica a fare attenzione: un cittadino stufo, quando hai a che fare con una malattia infettiva, è il pericolo maggiore in cui puoi imbatterti, perché non segue più alcuna regola». In un’intervista rilasciata oggi a Libero il direttore della clinica di Malattie Infettive all’ospedale San Martino di Genovadice che è tempo di togliere le: «Agli italiani andrebbe eretto un monumento: il 90% si è vaccinato, e la percentuale continua a crescere. Hanno e abbiamo rispettato tutte le regole, ma nonostante questo resistonoinsensate». Come per esempio «il limite di 5 mila spettatori negli stadi, che poi non si capisce perché siano 5 mila sia a San Siro che ne può contenere 80 mila sia a La ...

