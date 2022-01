Lulù sente la mancanza di Manuel: lacrime e nostalgia per la principessa (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non sono state ore molto facili quelli di Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello VIP 6. Mentre gli altri concorrenti giocavano e si divertivano insieme, Lulù ha preferito restare nella sua stanza a disegnare e a pensare a Manuel. La principessa infatti, sente molto la mancanza di Manuel e ha bisogno di alcuni momenti per stare da sola, non sempre riesce a condividere con gioia e spensieratezza quello che fanno gli altri. Miriana e anche Jessica hanno cercato di consolare Lulù, cercando di coinvolgerla in qualche attività. Miriana le ha chiesto di provare a giocare a qualcosa insieme, magari a biliardo: “Mi piaceva farlo con Manu perché lui mi faceva vincere, perché mi ama e non gliene fregava niente di apparire lui come quello bravo o vincitore. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non sono state ore molto facili quelli diSelassiè nella casa del Grande Fratello VIP 6. Mentre gli altri concorrenti giocavano e si divertivano insieme,ha preferito restare nella sua stanza a disegnare e a pensare a. Lainfatti,molto ladie ha bisogno di alcuni momenti per stare da sola, non sempre riesce a condividere con gioia e spensieratezza quello che fanno gli altri. Miriana e anche Jessica hanno cercato di consolare, cercando di coinvolgerla in qualche attività. Miriana le ha chiesto di provare a giocare a qualcosa insieme, magari a biliardo: “Mi piaceva farlo con Manu perché lui mi faceva vincere, perché mi ama e non gliene fregava niente di apparire lui come quello bravo o vincitore. ...

Ultime Notizie dalla rete : Lulù sente Lulù sente la mancanza di Manuel: "Mi sento molto sola?", lo sfogo al GF Vip Lulù Selassiè , dopo l'uscita di Manuel Bortuzzo dal Grande Fratello Vip , sente terribilmente la mancanza del suo fidanzato. Ieri la princess ha avuto un crollo mentre parlava con Miriana Trevisan . ...

