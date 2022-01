Luigi Di Maio, grazie di tutto! Ci vediamo alle urne (Di lunedì 31 gennaio 2022) di Melania Ferrucci Dopo aver seguito le frenetiche giornate che hanno contraddistinto questa elezione del Presidente della Repubblica, non posso esimermi dal mostrare il mio apprezzamento per il nostro giovane Ministro degli Esteri, quindi grazie Dott. Luigi Di Maio, ah no, scusi, non dottore, grazie Sig. Luigi Di Maio! Mi permetto di iniziare con questa innocua burla sul suo titolo di studi, ma mi è sembrato di capire che la cosa la diverte parecchio e questo mi porta dritta al primo motivo per il quale vorrei ringraziarla. grazie per averci ricordato l’importanza del perdono. Sì, perché le è bastato un attimo, nemmeno il tempo di farsi spuntare qualche capello bianco, per perdonare con ammirevole compassione tutti quelli che le hanno dato del bibitaro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) di Melania Ferrucci Dopo aver seguito le frenetiche giornate che hanno contraddistinto questa elezione del Presidente della Repubblica, non posso esimermi dal mostrare il mio apprezzamento per il nostro giovane Ministro degli Esteri, quindiDott.Di, ah no, scusi, non dottore,Sig.Di! Mi permetto di iniziare con questa innocua burla sul suo titolo di studi, ma mi è sembrato di capire che la cosa la diverte parecchio e questo mi porta dritta al primo motivo per il quale vorrei ringraziarla.per averci ricordato l’importanza del perdono. Sì, perché le è bastato un attimo, nemmeno il tempo di farsi spuntare qualche capello bianco, per perdonare con ammirevole compassione tutti quelli che le hanno dato del bibitaro, ...

Advertising

mante : Quelle giornate in cui ti tocca ammettere che perfino Luigi Di Maio è meno peggio di Conte. - fattoquotidiano : PRESIDENTE DONNA Giuseppe Conte preferisce non replicare alle critiche di Luigi Di Maio sulla candidatura di Elisa… - Adnkronos : #M5S, è duello Conte-Di Maio. L'ex premier: 'Luigi renderà conto agli iscritti'. - buonweekend : Dopo aver visto questo video di Luigi Di Maio, non ho potuto fare a meno di scrivere delle 'note a margine' sull'od… - ilfattoblog : Luigi Di Maio, grazie di tutto! Ci vediamo alle urne -