Lo Russo: “Voglio città in cui non volino sempre i manganelli” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il sindaco di Torino è intervenuto questo pomeriggio in Sala Rossa per relazionare sulla manifestazione di venerdì con scontri tra polizia e studenti. “Io Voglio vivere in una città in cui non volano i manganelli a ogni manifestazione, men che meno sui ragazzi. Credo si debba collaborare tutti, e auspico che in questo senso ci possa essere un cambio di linea delle direttive sui cortei, affinché si possa esprimere il libero esercizio democratico, sempre nel rispetto delle regole” ha detto “Per prima cosa – prosegue Lo Russo – esprimo piena e totale adesione politica all’oggetto della manifestazione che riguardava un episodio grave che getta una luce sinistra sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il sindaco ricorda poi che la manifestazione, come prevedono le direttive ministeriali ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il sindaco di Torino è intervenuto questo pomeriggio in Sala Rossa per relazionare sulla manifestazione di venerdì con scontri tra polizia e studenti. “Iovivere in unain cui non volano ia ogni manifestazione, men che meno sui ragazzi. Credo si debba collaborare tutti, e auspico che in questo senso ci possa essere un cambio di linea delle direttive sui cortei, affinché si possa esprimere il libero esercizio democratico,nel rispetto delle regole” ha detto “Per prima cosa – prosegue Lo– esprimo piena e totale adesione politica all’oggetto della manifestazione che riguardava un episodio grave che getta una luce sinistra sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il sindaco ricorda poi che la manifestazione, come prevedono le direttive ministeriali ...

Advertising

nuovasocieta : Lo Russo: “Voglio città in cui non volino sempre i manganelli” - Amaccagno66Anna : RT @rep_torino: Lo Russo: 'Voglio una città dove non volino sempre i manganelli' [aggiornamento delle 17:19] - rep_torino : Lo Russo: 'Voglio una città dove non volino sempre i manganelli' [di Stefania Aoi] [aggiornamento delle 17:30] - rep_torino : Lo Russo: 'Voglio una città dove non volino sempre i manganelli' [di Stefania Aoi] [aggiornamento delle 17:19] - Bart1705 : RT @rep_torino: Lo Russo: 'Voglio una città dove non volino sempre i manganelli' [aggiornamento delle 17:19] -