Lazio | altro flop nel mercato invernale | i tifosi infuriati chiedono le dimissioni del ds Igli Tare

Advertising

Pall_Gonfiato : Lazio, altro flop sul mercato invernale: i tifosi infuriati chiedono le dimissioni del ds Igli Tare - filuppomartini : RT @sergeeej21: solo noi e la Lazio, nessun'altro. #TareOut #LotitoOut - juvssl : RT @sergeeej21: solo noi e la Lazio, nessun'altro. #TareOut #LotitoOut - tommaso_buonomo : @InsiderLazio “…insider Lazio né l’uno né l’altro lui lo faceva per passione” - DarkDriew : RT @sergeeej21: solo noi e la Lazio, nessun'altro. #TareOut #LotitoOut -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio altro

Fioccano quindi gli affari sfumati: la Juventus non riesce ad agganciare Nahitan Nandez , che resta al Cagliari, e la Roma non regala a José Mourinho uncentrocampista dopo Sergio Oliveira.19.20 -, C'È L'OK DELLO SPORTING PER JOVANE CABRAL L'attaccante è ormai a un passo dal ... 19.18 -COLPO DEL BOLOGNA I felsinei hanno annunciato l'ingaggio di Demirel Hodzic, giovane ...I biancocelesti si assicurano in extremis Jovane Cabral, capoverdiano in arrivo dallo Sporting. Milan, Napoli e Roma restano a secco nell'ultimo giorno.Dal tavolo tecnico interministeriale arrivano ben 540 milioni di euro nella casse della Sanità della Regione Lazio. La decisione è stata comunicata dal Presedente Nicola Zingaretti. Il Tavolo tecnico ...