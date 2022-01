La Meloni e le ore del Colle con Salvini: "Mi ha scritto che saliva nel mio ufficio. Poi..." (Di lunedì 31 gennaio 2022) La leader di Fratelli d'Italia svela un retroscena prima della svolta per il Mattarella bis: "Salvini mi aveva chiesto se ero in ufficio. Mi ha detto che saliva, ma da allora non l'ho più sentito" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022) La leader di Fratelli d'Italia svela un retroscena prima della svolta per il Mattarella bis: "mi aveva chiesto se ero in. Mi ha detto che, ma da allora non l'ho più sentito"

Advertising

ciropellegrino : Ma Fratelli d'Italia anziché #Crosetto perché non vota «100 ore di girato», così , giusto per ribadire. #Quirinale… - POPOLOdiTWlTTER : Giorgia #Meloni non si rassegna: a 24 ore dall’elezione di #Mattarella attacca tutti a testa bassa “Basta questo Pa… - ENRICOECCA : Giorgia Meloni non si rassegna: a 24 ore dall’elezione di Mattarella attacca tutti a testa bassa - zuler01 : @shiwasekitai @Apollo_MX5 Beh l'aveva già citata correttamente la frase Renzi 24 ore prima. Non a caso l'ha ripresa la Meloni.?? - afnio72 : RT @Berto19088: La #Meloni mi sta gasando nelle ultime ore, peccato che si sente puzza da gatekeeper fino a qua -