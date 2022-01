Il difensore conferma le voci di mercato: “Il Milan era un’opzione concreta” (Di martedì 1 febbraio 2022) Sven Botman, difensore del Lille, nonché uno dei profili più interessanti, spesso accostato ai vari club europei in questa sessione di mercato, resterà in Francia. Botman, Milan, opzioneIl classe 2000, ai microfoni di Ziggo Sport, ha confermato l’interesse di due club, come riportato in questi mesi dai maggiori reporter europei, buttando poi un occhio al futuro: “Posso confermare che sia il Newcastle che il Milan erano opzioni concrete quest’inverno. Entrambe erano buone opzioni per me. Presumo che farò un buon passo nella mia carriera la prossima estate“. POTREBBE INTERESSARTI: Salernitana scatenata sul mercato, Sabatini conferma: “Abbiamo l’accordo” Leggi su rompipallone (Di martedì 1 febbraio 2022) Sven Botman,del Lille, nonché uno dei profili più interessanti, spesso accostato ai vari club europei in questa sessione di, resterà in Francia. Botman,, opzioneIl classe 2000, ai microfoni di Ziggo Sport, hato l’interesse di due club, come riportato in questi mesi dai maggiori reporter europei, buttando poi un occhio al futuro: “Possore che sia il Newcastle che ilerano opzioni concrete quest’inverno. Entrambe erano buone opzioni per me. Presumo che farò un buon passo nella mia carriera la prossima estate“. POTREBBE INTERESSARTI: Salernitana scatenata sul, Sabatini: “Abbiamo l’accordo”

