Il design e la sfida perenne della velocità

(Di lunedì 31 gennaio 2022) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. Esia! Per ilè una, nella forma mutevole delle sue centralità e delle sue sfumature.Non si permette soste, non se le può permettere, pena la sua stessa negazione, o il suo confinamento a vintage, in quel tripudio continuo del sempre di più, sempre di più. Le fughe formali accompagnano quelle contenutistiche e non c’è mai stasi. Computer e cellulari guidano la corsa dei consumi di massa, in un universo in continuo cambiamento; dall’architettura agli ...