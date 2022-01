Il Barcellona punta su Aubameyang dell' Arsenal

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilha ormai deciso: Pierre - Emerickè il rinforzo per l'attacco del mercato di gennaio. Il gabonese, in forza all', si trova già nella capitale catalana assieme ai propri ...

ANSA Nuova Europa

Saltata la trattativa per Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, che resta alla Juve fino a fine stagione, gli emissari delhanno preferito virare su un giocatore di provata esperienza che, ...... perché il Diavolo spesso è apparso bloccato al cubo di Rubik con il terzetto dietro la, io ... Mi chiedo: 'ma che senso ha?' Perché vedo ilsommerso dai debiti che compra Ferrán Torres ...Il nome di Alvaro Morata è ancora caldo per il mercato in uscita: l'attaccante spagnolo ha ancora una chance di trasferirsi in Premier League.La Juventus pianifica un grande colpo per i cento anni della proprietà Agnelli: i tifosi bianconeri possono esultare.