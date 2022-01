I numeri esagerati, diffusi anche in Italia, sui partecipanti del Freedom Convoy in Canada (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nelle chat – anche Italiane – che si scagliano quotidianamente contro il green pass, contro i vaccini, contro qualsiasi tipo di restrizione prevista per arginare la pandemia, si stanno celebrando i numeri clamorosi della protesta dei camionisti in Canada, il cosiddetto Freedom Convoy che è arrivato a Ottawa nel corso del finesettimana. In queste chat, si parla di un record di partecipazione, con numeri che oscillano, di volta in volta, dai 50mila ai 250mila partecipanti con i loro camion. Si cita, a questo proposito, anche la dichiarazione di uno dei personaggi che in questo momento è maggiormente nell’occhio del ciclone per il polverone sollevato circa la presenza del suo podcast su Spotify: Joe Rogan, nell’ambito del suo podcast, ha ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nelle chat –ne – che si scagliano quotidianamente contro il green pass, contro i vaccini, contro qualsiasi tipo di restrizione prevista per arginare la pandemia, si stanno celebrando iclamorosi della protesta dei camionisti in, il cosiddettoche è arrivato a Ottawa nel corso del finesettimana. In queste chat, si parla di un record di partecipazione, conche oscillano, di volta in volta, dai 50mila ai 250milacon i loro camion. Si cita, a questo proposito,la dichiarazione di uno dei personaggi che in questo momento è maggiormente nell’occhio del ciclone per il polverone sollevato circa la presenza del suo podcast su Spotify: Joe Rogan, nell’ambito del suo podcast, ha ...

