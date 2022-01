Green pass, dal 1° febbraio si cambia: chi ha avuto la seconda dose a luglio vedrà scadere il suo certificato (Di lunedì 31 gennaio 2022) Novità in arrivo sul fronte del Green pass. Dal 1° febbraio, come ormai è noto, cambia la durata della certificazione verde. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 31 gennaio 2022) Novità in arrivo sul fronte del. Dal 1°, come ormai è noto,la durata della certificazione verde. L'articolo .

VittorioSgarbi : Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passa… - AndreaVenanzoni : Roberto Speranza che invoca la revisione della legge elettorale mi fa subito pensare al green pass per accedere alla cabina elettorale - GiovaQuez : A Novara protesta contro il green pass e, di nuovo, accostamento con la shoah. Mi vergogno per voi pensando alle fa… - mamuska30051401 : RT @PatriziaMarcian: Gelateria Baroncini Firenze: chi non chiede il green Pass diventa famoso e ha la fila davanti al proprio esercizio! ??… - infoitinterno : Covid, oggi Consiglio dei ministri per nuove misure. Da domani green pass in tutti negozi non essenziali -