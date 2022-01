Germania | uccisi due poliziotti durante un controllo del traffico | aggressori in fuga

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Due agenti di polizia sono statiuna sparatoria seguita a undi routine delnella cittadina di Kusel, nellasudoccidentale, intorno alle 4.20 di lunedì 31 gennaio. Le vittime, un poliziotto di 29 anni e una poliziotta di 24, sono riusciti ad avvisare via radio la centrale spiegando di essere stati feriti, ma quando i rinforzi sono arrivati sulla scena della sparatoria per gli agenti non c’era più nulla da fare. Glisono fuggiti e gli agenti non hanno una descrizione loro né dell’auto su cui viaggiavano. La polizia ha invitato i le persone nell’area di Kusel a non dare passaggi ad autostoppisti e ha avvertito che almeno un sospetto è armato. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.