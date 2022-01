Don Franco Fedullo. L’amico che vive in Dio! (Di lunedì 31 gennaio 2022) di Salvatore Memoli In molti eravamo convinti dì vederlo chiamato all’episcopato, non ci siamo mai fermati a pensare che nella Chiesa ci sono anche i testimoni, i martiri e i santi! Don Franco Fedullo ci lascia orfani di una grande amicizia, di un legame così forte ed indissolubile che unisce per sempre, come i vincoli di parentela. Tutto in lui traeva forza, significato, valore dalla centralità dì Cristo, nella vita delle persone, nella vita dì Fede e nella vita della Chiesa. Bisognava conoscerlo bene per capire quanto la sua vocazione era innervata nella scelta di Cristo Redentore e nella convinzione profonda, motivata, razionale che a Dio si arriva ragionando,con mente sgombra da limiti. San Tommaso d’Aquino era il suo costante riferimento teologico, lo aveva meditato ed assimilato, così profondamente da scegliere la vita sacerdotale, con una ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 31 gennaio 2022) di Salvatore Memoli In molti eravamo convinti dì vederlo chiamato all’episcopato, non ci siamo mai fermati a pensare che nella Chiesa ci sono anche i testimoni, i martiri e i santi! Donci lascia orfani di una grande amicizia, di un legame così forte ed indissolubile che unisce per sempre, come i vincoli di parentela. Tutto in lui traeva forza, significato, valore dalla centralità dì Cristo, nella vita delle persone, nella vita dì Fede e nella vita della Chiesa. Bisognava conoscerlo bene per capire quanto la sua vocazione era innervata nella scelta di Cristo Redentore e nella convinzione profonda, motivata, razionale che a Dio si arriva ragionando,con mente sgombra da limiti. San Tommaso d’Aquino era il suo costante riferimento teologico, lo aveva meditato ed assimilato, così profondamente da scegliere la vita sacerdotale, con una ...

