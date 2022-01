Divieti, discoteche chiuse e mascherine:?Cdm riunito per le proroghe (Di lunedì 31 gennaio 2022) Scadono oggi l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca, il divieto di feste e concerti all’aperto Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 31 gennaio 2022) Scadono oggi l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca, il divieto di feste e concerti all’aperto

Advertising

fisco24_info : Divieti, discoteche chiuse e mascherine:?Cdm riunito per le proroghe: Scadono oggi l’obbligo di mascherina all’aper… - wiseman31663184 : @DiegoFusaro Ma come, proprio adesso a #controcorrente ho visto un servizio in cui le discoteche a Milano stanno la… -