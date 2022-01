Dayane Mello, il toccante messaggio per la dolorosa perdita di una fan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dayane Mello pubblica un toccante messaggio per la prematura scomparsa di un fan: le sue parole La modella Dayane Mello è sempre più legata ai suoi fan, infatti sui social riesce quotidianamente a lanciare messaggi motivazionali e soprattutto a condividere con il suo esercito ogni momento della sua vita. Dopo le vari esperienze in televisione, da L’Isola dei Famosi, a Pechino Express fino ad arrivare al Grande Fratello Vip 5, Dayane è riuscita a conquistare il cuore di milioni di italiani con la sua tenacia e la sua dolcezza. I ogni avventura Dayane viene supportata e sostenuta da tantissimi fan. Nelle ultime ore la modella ha annunciato via Twitter la prematura perdita di una sua grandissima ammiratrice, Luci. Leggi anche –> ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 31 gennaio 2022)pubblica unper la prematura scomparsa di un fan: le sue parole La modellaè sempre più legata ai suoi fan, infatti sui social riesce quotidianamente a lanciare messaggi motivazionali e soprattutto a condividere con il suo esercito ogni momento della sua vita. Dopo le vari esperienze in televisione, da L’Isola dei Famosi, a Pechino Express fino ad arrivare al Grande Fratello Vip 5,è riuscita a conquistare il cuore di milioni di italiani con la sua tenacia e la sua dolcezza. I ogni avventuraviene supportata e sostenuta da tantissimi fan. Nelle ultime ore la modella ha annunciato via Twitter la prematuradi una sua grandissima ammiratrice, Luci. Leggi anche –> ...

