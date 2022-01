Danimarca | ct Hjulmand | “Eriksen al Brentford? Contento per lui e famiglia”

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “Sonopere per la sua. Non entro nel merito della scelta, la cosa importante è che Christian abbia trovato un posto giusto per la sua situazione e che crede sia il meglio per lui. Sono in contatto quotidianamente con, ma è sempre lui a prendere le decisioni, in questo caso ne ha discusso con il suo agente”. Kasper Hjulman ha così commentato il ritorno di Christian, nuovo tesserato deldopo l’esperienza all’Inter. In seguito alla conquista dello Scudetto in nerazzurro, agli ordini di Antonio Conte, il centrocampista danese ha sofferto per dei problemi cardiaci noti, spaventando il mondo intero durante Euro 2020. Il commissario tecnico dellaha parlato con entusiasmo della ripartenza del calciatore danese, ...