Dalla semifinale di Melbourne al palco dell'Ariston. Berrettini super ospite a Sanremo

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo Novak Djokovic ecco che aarriva Matteo. il romano sará tra iospiti al teatronella kermesse al via domani. Matteo, fresco di best ranking di numero 6 al mondo, ...

La Gazzetta dello Sport

Matteo, fresco di best ranking di numero 6 al mondo, ha conquistato laSlam in Australia ed é stato invitato dal direttore artistico Amadeus. Ancora non è ufficiale a quale delle cinque ...Matteo Berrettini sarà a . Il numero uno del tennis italiano, a quanto si apprende, è atteso sul palco dell'Ariston . Leggi anche > Il tennista romano, reducedegli Australian Open persa contro Nadal è stato l'unico italiano della storia ad aver disputato la finale di Wimbledon . Matteo Berrettini è lo sportivo scelto da Amadeus. Negli ...Matteo Berrettini sarà a Sanremo 2022. Il numero uno del tennis italiano, a quanto si apprende, è atteso sul palco dell'Ariston. Leggi ...Da Melbourne a Sanremo. Matteo Berrettini sarà tra gli ospiti di Amadeus, per la kermesse musicale che comincerà domani, 1 febbraio. Il tennista italiano, reduce dalla semifinale ...