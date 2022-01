CorSport: ora è chiaro, la Juve ereditata da Pirlo non piaceva ad Allegri. Da oggi è la Juve di Max (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Ora è definitivamente chiaro che la Juventus ereditata da Pirlo non piaceva a Massimiliano Allegri”. Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, in un pezzo dedicato al mercato bianconero. “Mai stato uno spasimante di Chiesa, tanto meno di Kulusevski, mai convinto al cento per cento del suo centrocampo, ha cercato per un girone intero un punto di equilibrio e lo ha trovato solo nelle ultime gare. Ma non bastava. Ci voleva di più. Ci voleva un attaccante vero, un bomber, non uno che girasse al largo (Morata) o un altro (Dybala) che, a parte le evidenti doti naturali, non riusciva più a entrare in sintonia con la squadra dopo le oscure stagioni all’ombra di Ronaldo”. Allegri ha cercato di costruire una squadra nel girone di andata. Poi si è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Ora è definitivamenteche lantusdanona Massimiliano”. Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, in un pezzo dedicato al mercato bianconero. “Mai stato uno spasimante di Chiesa, tanto meno di Kulusevski, mai convinto al cento per cento del suo centrocampo, ha cercato per un girone intero un punto di equilibrio e lo ha trovato solo nelle ultime gare. Ma non bastava. Ci voleva di più. Ci voleva un attaccante vero, un bomber, non uno che girasse al largo (Morata) o un altro (Dybala) che, a parte le evidenti doti naturali, non riusciva più a entrare in sintonia con la squadra dopo le oscure stagioni all’ombra di Ronaldo”.ha cercato di costruire una squadra nel girone di andata. Poi si è ...

