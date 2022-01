Coronavirus | oggi in Italia terapie intensive in calo Positività al 12%

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 60 su 100. Nota metodologica completa:… - News24_it : Coronavirus oggi. Speranza al G7: vaccini decisivi per contrastare Omicron - Il Sole 24 ORE - piccologori : #COVID19 #coronavirus Oggi 349 morti (ieri 235), +249 ricoveri (ieri - 19) Nuovi casi dimezzati, ma con la metà dei… - giulio_galli : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 60 su 100. Nota metodologica completa: - matteoc1951 : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 57.715 contagiati • 349 morti • 108.493 guariti -9 terapie intensive | +296 rico… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Resta invece ancora alto il numero di decessi:sono contano altri 349 morti per Covid in Italia, di cui 49 relativi a giorni precedenti ma inseriti solonel bollettino da Campania (20) e ...Sono 478.314 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in ... I dati didalle Regioni Lazionel Lazio, 'su 17.707 tamponi molecolari e 40.429 tamponi ...In una nuova lezione nel programma "Che tempo che fa", Roberto Burioni ha parlato per l'ennesima volta sull'importanza delle vaccinazioni contro il Covid-19.(Adnkronos) - Sono 1.195 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 gennaio 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 ...