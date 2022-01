Corea del Nord conferma lancio missile balistico

Advertising

Agenzia_Ansa : Quello lanciato oggi dalla Corea del Nord è il suo missile più potente dal 2017, secondo Seul #ANSA - RaphaelRaduzzi : Anche se è solo l'ennesimo nome da 'bruciare' per arrivare al vero derby tra Mattarella e Draghi, il fatto che il… - AxlGuidato : RT @aresbi3: Informazione da Corea del Nord. - jabbaTM : RT @aresbi3: Informazione da Corea del Nord. - vaniacavi : RT @aresbi3: Informazione da Corea del Nord. -

Ultime Notizie dalla rete : Corea del

Su tutte il tram Termini - Vaticano - Aurelio, opera pensata per il Giubileo2000 per snellire ... in Sud, che lavora all'evento da quasi 1 anno, ma il tempo per migliorare c'è, con la ...LaNord ha confermato di aver testato un missile balistico a raggio intermedio in grado di raggiungere il territorio statunitense di Guam. Si trattaprimo lancio da parte di Pyongyang di un ...SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte confirmó el lunes que efectuó un lanzamiento de prueba de un misil balístico de alcance intermedio capaz de llegar al territorio estadounidense de Guam. La A ...(Europa Press) – Las autoridades norcoreanas han confirmado este domingo haber disparado al mar de Japón su primer misil balístico de medio alcance en casi cinco años para “verificar” su precisión, es ...