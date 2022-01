Concorso Prefettura 2022 | 180 posti | riaperti i termini per fare domanda

(Di lunedì 31 gennaio 2022) *aggiornamento del 31/01/: nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 28 gennaioè stato pubblicato l’avviso relativo alla proroga deiper presentare le domande di partecipazione al. Dunque, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione alle ore 23,59 del 27 gennaio, sarà possibile inviare le istanze di partecipazione fino alle ore 12,00 del giorno 4 febbraio. Leggi l’avviso Nella Gazzetta Ufficiale numero 103 del 28 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando relativo alpubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 180per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Il 10% deidel...

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Prefettura

Resto al Sud

...sono scattate le perquisizioni e poi le denunce per lesioni aggravate e danneggiamento in. ... Oltre al prefetto e al dirigente della Mobile, al tavolo inc'erano il questore Giuseppe ...... introdotti dalla docente Barbara Cadeddu, hanno presentato l'elaborato "La notte porta consiglio", realizzato in occasione della partecipazione alnazionale indetto dal Ministero dell'...E’ arrivata a Porto Empedocle il traghetto Sansovino con a bordo le salme dei 7 bengalesi morti assiderati la scorsa settimana nel mare di Lampedusa. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita ...ERACLEA - Il Comune di Eraclea andava sciolto per mafia. Perchè era da troppo tempo che il clan dei casalesi era insediato in Veneto Orientale e dopo vent'anni bisognava dare un ...