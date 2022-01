Cerco parrocchiani La strana richiesta di Zalone a don Tonio

(Di lunedì 31 gennaio 2022) In vista della sua partecipazione al festival di Sanremo, Checcoha telefonato al prete del suo paese in Puglia per chiedere 7

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cerco parrocchiani

La Repubblica

... come don Luigi Panizzolo, rabdomante del suo gregge che cercò uno a uno irimasti sepolti tra le macerie, o Zaccaria Dal Secco, fotografo che corse incontro al tornado per immortalarlo. ...Creò, con alcuni, la sezione AVIS di Martina Franca e l'Associazione La nostra Africa : un ponte di solidarietà tra Martina e le missioni della Consolata in Kenya, in particolare quelle ...In vista della sua partecipazione al festival di Sanremo, Checco Zalone ha telefonato al prete del suo paese in Puglia per chiedere 7 parrocchiani ...L'appello attraverso la pagina Facebook della chiesa di San Salvatore a Capurso: selezioni a partire dalle 18 del 31 gennaio affidate al parroco ...