Berrettini vola al 6° posto del ranking Atp | Sinner numero 10

ROMA (ITALPRESS) – Regista una sola variazione la top ten maschile pubblicata dopo la conclusione degli Australian Open, ma è quella che più porta alla ribalta l'Italtennis. La semifinale a Melbourne proietta infatti in sesta posizione Matteo Berrettini, nuovo best ranking per il romano, seconda miglior classifica Atp mai raggiunta in singolare da un tennista azzurro nell'Era Open (dopo la quarta posizione di Adriano Panatta nel 1976). A rendere ancora più luminoso il quadro tricolore è la conferma di Jannik Sinner al 10° posto grazie ai quarti nello Slam australiano. Per il resto nessun altro avvicendamento, almeno per il momento considerando che i punti dell'edizione 2021 del primo Slam stagionale scadranno il 21 febbraio (per via dello slittamento temporale della passata edizione). In vetta c'è sempre Novak Djokovic, ...

