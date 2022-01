Ultime Notizie Roma del 30-01-2022 ore 08:10 (Di domenica 30 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i giorni difficili trascorsi nella grave emergenza sanitaria economica e sociale richiamano al senso di responsabilità che sinfone di non sottrarmi e che prevale sulle mie idee nella vita privata così Mattarella dopo la sua elezione a presidente della repubblica clamato dal Parlamento con 759 voti tensione nel centrodestra dopo la divisione del voto sul colle con la meloni che attacca Salvini per la decisione di convergere su Mattarella amato eletto all’unanimità presidente della Corte Costituzionale il Regno Unito è pronto altri Renato un ingente dispiegamento di truppe armamenti in Europa ferma Johnson in risposta alla crescente ostilità russa nei confronti dell’ Ucraina vai da invii le truppe americane al confine col Messico per fermare l’immigrazione clandestina ... Leggi su romadailynews (Di domenica 30 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i giorni difficili trascorsi nella grave emergenza sanitaria economica e sociale richiamano al senso di responsabilità che sinfone di non sottrarmi e che prevale sulle mie idee nella vita privata così Mattarella dopo la sua elezione a presidente della repubblica clamato dal Parlamento con 759 voti tensione nel centrodestra dopo la divisione del voto sul colle con la meloni che attacca Salvini per la decisione di convergere su Mattarella amato eletto all’unanimità presidente della Corte Costituzionale il Regno Unito è pronto altri Renato un ingente dispiegamento di truppe armamenti in Europa ferma Johnson in risposta alla crescente ostilità russa nei confronti dell’ Ucraina vai da invii le truppe americane al confine col Messico per fermare l’immigrazione clandestina ...

