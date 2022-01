Roma, Mou e la squadra a lezione da Calvarese (Di domenica 30 gennaio 2022) Mourinho e la Roma a lezione dall’ex arbitro Calvarese per spiegazioni sul VAR e le regole del suo utilizzo La Roma in questa settimana di sosta ne ha approfittato per un ripasso. Non solo in campo, ma anche per quanto riguarda regole e utilizzo del VAR. Mourinho e la sua squadra sono stati a lezione da Calvarese. L’ex arbitro sarà consulente del club giallorosso e viste le recenti controversie che hanno visto protagonista la Roma con episodi dubbi e discutibili, ecco l’idea della società per cercare di placare gli animi in vista della ripresa del campionato. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Mourinho e ladall’ex arbitroper spiegazioni sul VAR e le regole del suo utilizzo Lain questa settimana di sosta ne ha approfittato per un ripasso. Non solo in campo, ma anche per quanto riguarda regole e utilizzo del VAR. Mourinho e la suasono stati ada. L’ex arbitro sarà consulente del club giallorosso e viste le recenti controversie che hanno visto protagonista lacon episodi dubbi e discutibili, ecco l’idea della società per cercare di placare gli animi in vista della ripresa del campionato. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

