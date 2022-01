Quirinale, Letta: con Mattarella governo esce più forte (Di domenica 30 gennaio 2022) Dalla elezione bis di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica "il governo esce più forte, decisamente. Con un altro presidente ci sarebbero stati i primi mesi di rodaggio e il governo sarebbe ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) Dalla elezione bis di Sergioa presidente della Repubblica "ilpiù, decisamente. Con un altro presidente ci sarebbero stati i primi mesi di rodaggio e ilsarebbe ...

Advertising

lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - ilriformista : Anche i Dem erano d'accordo (di @aldotorchiaro) #Belloni #Salvini #Conte #Letta #Quirinale #Mattarella - NicolaPorro : ?? Letta 'finto morto', Salvini 'pugile suonato', Renzi 'terrorizzato'... Il pagellone del Quirinale di… - RODOLFOSALVATOR : RT @SimoneEconomics: #Letta faceva meglio a non accettare l'ospitata a #mezzorainpiu, sta dimostrando quanto sia inadatto, oltre che incomp… - marioricciard18 : RT @GioFaggionato: La migliore ricostruzione dello spettacolo triste sul Quirinale è di Verderami: spiega benissimo come è andato lo strano… -