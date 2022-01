Quelle che ti sorridono davanti e poi ti pugnalano alle spalle (Di domenica 30 gennaio 2022) Di persone nella vita ne incontriamo tantissime. Alcune sono destinate a travolgerla e a sconvolgerla, a farci battere il cuore e a volte anche a frantumarlo. Alcune di queste restano, altre invece vanno via per non tornare mai più. E nonostante il dolore e la sofferenza sappiamo che queste presenze, anche se momentanee, ci hanno dato tanto. Ci hanno insegnato molto. Non è da queste persone che dobbiamo proteggerci, non è di loro che dobbiamo avere paura. Certo, quando subiamo una delusione sentimentale è inevitabile chiedersi se davvero vale la pena di rimettersi in gioco con il rischio di soffrire ancora. Ma amare, così come vivere i sentimenti, è una cosa bellissima. Un dono della natura che ci rende vive e che non possiamo sprecare. Quindi sì, nonostante l’epilogo incerto, possiamo dire che il gioco vale la candela. Quello che non vale il nostro tempo, e le nostre energie, sono ... Leggi su dilei (Di domenica 30 gennaio 2022) Di persone nella vita ne incontriamo tantissime. Alcune sono destinate a travolgerla e a sconvolgerla, a farci battere il cuore e a volte anche a frantumarlo. Alcune di queste restano, altre invece vanno via per non tornare mai più. E nonostante il dolore e la sofferenza sappiamo che queste presenze, anche se momentanee, ci hanno dato tanto. Ci hanno insegnato molto. Non è da queste persone che dobbiamo proteggerci, non è di loro che dobbiamo avere paura. Certo, quando subiamo una delusione sentimentale è inevitabile chiedersi se davvero vale la pena di rimettersi in gioco con il rischio di soffrire ancora. Ma amare, così come vivere i sentimenti, è una cosa bellissima. Un dono della natura che ci rende vive e che non possiamo sprecare. Quindi sì, nonostante l’epilogo incerto, possiamo dire che il gioco vale la candela. Quello che non vale il nostro tempo, e le nostre energie, sono ...

