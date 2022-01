Newcastle, è fatta per l’arrivo di Bruno Guimaraes dal Lione (Di domenica 30 gennaio 2022) Bruno Guimaraes è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle. Quattro anni e mezzo di contratto per lui Bruno Guimaraes è da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle. Il brasiliano, che ha lasciato l’Olympique Lione per una cifra superiore ai 50 milioni di euro, ha firmato un contratto fino al 2026. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022)è ufficialmente un nuovo giocatore del. Quattro anni e mezzo di contratto per luiè da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del. Il brasiliano, che ha lasciato l’Olympiqueper una cifra superiore ai 50 milioni di euro, ha firmato un contratto fino al 2026. L'articolo proviene da Calcio News 24.

