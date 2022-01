Mercato Milan – Di Marzio: “Renato Sanches? Può essere un arrivederci” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gianluca Di Marzio, all'interno di 'CalcioMercato l'Originale', ha parlato del tentativo del Milan per Renato Sanches. Le ultime di Mercato Leggi su pianetamilan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gianluca Di, all'interno di 'Calciol'Originale', ha parlato del tentativo delper. Le ultime di

Advertising

AntoVitiello : #Castillejo resterà al Milan, non è andata in porto la cessione al Valencia. Mercato in entrata chiuso per il #Milan - capuanogio : La #Juventus non si ferma più anche grazie all'aiuto degli ex #Paratici e #Conte. Il #Milan fermo sul mercato diven… - AntoVitiello : Conferme sul nome di Malick #Thiaw dello #Schalke per la difesa del #Milan (anticipazione @ManuBaio). Il giocatore… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Mercato Milan, Renato Sanches sarà la prima scelta per l'estate - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Mercato Milan, Renato Sanches sarà la prima scelta per l'estate -