Juventus, scippato Gatti al Torino: l’affare fa infuriare i granata (Di domenica 30 gennaio 2022) Incredibile Juventus: Gatti verso i bianconeri, dopo che era ad un passo dal Torino. Lo scippo della Vecchia Signore ai danni dei rivali Sembrava tutto fatto, e invece c’è stato il colpo di scena. Attorno al nome di Federico Gatti si è generata una caotica asta, risoltasi soltanto in questi ultimi giorni di mercato. In Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 30 gennaio 2022) Incredibileverso i bianconeri, dopo che era ad un passo dal. Lo scippo della Vecchia Signore ai danni dei rivali Sembrava tutto fatto, e invece c’è stato il colpo di scena. Attorno al nome di Federicosi è generata una caotica asta, risoltasi soltanto in questi ultimi giorni di mercato. In Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Zanna731 : Ma quello che sarebbe diventato un Top Player, scippato all'#Inter in quell'occasione presa per il culo dai… - Strokeman6 : @PompeoFazio Uno che nella Bio dice tifosissimo del Napoli e Aboliamo la Juventus. Scusa ma per caso li hanno scipp… -