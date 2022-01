Il Paradiso delle Signore, trame dal 31 gennaio al 4 febbraio: Gemma nei guai (Di domenica 30 gennaio 2022) Grossi guai per Gemma nel corso della nuova settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore. La ragazza, infatti, rischierà di essere smascherata per aver inviato la lettera minatoria a Gloria. Le trame dal 31 gennaio al 4 febbraio sottolineano, intanto, che Sandro comunicherà a Vittorio la sua intenzione di riappacificarsi con Tina e, poco dopo, l'uomo chiederà ad Agnese come riconquistare sua figlia. Dal canto suo, Umberto scoprirà che Adelaide ha detto una bugia a proposito della sua partenza, mentre Gemma sarà felice di constatare lo sgomento di Gloria dopo aver letto la sua lettera minatoria. In seguito, Vittorio sarà a disagio con Sandro e solleciterà Tina a fare chiarezza nel suo cuore, mentre Irene sarà furiosa con ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 30 gennaio 2022) Grossipernel corso della nuova settimana di programmazione de Il. La ragazza, infatti, rischierà di essere smascherata per aver inviato la lettera minatoria a Gloria. Ledal 31al 4sottolineano, intanto, che Sandro comunicherà a Vittorio la sua intenzione di riappacificarsi con Tina e, poco dopo, l'uomo chiederà ad Agnese come riconquistare sua figlia. Dal canto suo, Umberto scoprirà che Adelaide ha detto una bugia a proposito della sua partenza, mentresarà felice di constatare lo sgomento di Gloria dopo aver letto la sua lettera minatoria. In seguito, Vittorio sarà a disagio con Sandro e solleciterà Tina a fare chiarezza nel suo cuore, mentre Irene sarà furiosa con ...

