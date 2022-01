Highsnob a Sanremo, Junior Cally lo attacca: “Ti ho prestato 10 mila, non li ho rivisti indietro” (Di domenica 30 gennaio 2022) Highsnob da martedì calcherà il palco del Festival di Sanremo in coppia con Hu, in gara col brano Abbi Cura Di Te. Un singolo che nei crediti non riporta il nome di Junior Cally ma che, secondo quanto dichiarato dal rapper, avrebbe scritto anche lui. “Caro Mike soprannome di Highsnob, che in realtà si chiama Michele Matera, ndr, a malincuore ho dovuto farlo. Potevo fare molto di peggio e assomigliare a te, ma no, non mi appartiene, il tuo male sei tu stesso e le tue scelte. Puoi raccontare balle a chi ti sta intorno, ma a me no. Adesso vai, corri sul palco”. Il post di Junior Cally è allegato ad un dissing che lui stesso ha scritto proprio contro Highsnob. Fra le tante cose che gli rinfaccia anche 10 mila euro prestati e mai ... Leggi su biccy (Di domenica 30 gennaio 2022)da martedì calcherà il palco del Festival diin coppia con Hu, in gara col brano Abbi Cura Di Te. Un singolo che nei crediti non riporta il nome dima che, secondo quanto dichiarato dal rapper, avrebbe scritto anche lui. “Caro Mike soprannome di, che in realtà si chiama Michele Matera, ndr, a malincuore ho dovuto farlo. Potevo fare molto di peggio e assomigliare a te, ma no, non mi appartiene, il tuo male sei tu stesso e le tue scelte. Puoi raccontare balle a chi ti sta intorno, ma a me no. Adesso vai, corri sul palco”. Il post diè allegato ad un dissing che lui stesso ha scritto proprio contro. Fra le tante cose che gli rinfaccia anche 10euro prestati e mai ...

Advertising

BITCHYFit : Highsnob a Sanremo, Junior Cally lo attacca: “Ti ho prestato 10 mila, non li ho rivisti indietro” - IzzoEdo : RT @LaStampa: Junior Cally accusa Highsnob, lo sfogo in una canzone: “Porti a Sanremo un brano scritto da me, sei un poveraccio” https://t.… - fanpage : Primo dissing in salsa #Sanremo2022: Junior Cally accusa Highsnob di aver portato al festival un brano scritto da l… - telodogratis : Sanremo 2022, Junior Cally contro Highsnob: “Quel brano è pure mio, non ha pagato neanche i produttori” - LaStampa : Junior Cally accusa Highsnob, lo sfogo in una canzone: “Porti a Sanremo un brano scritto da me, sei un poveraccio” -