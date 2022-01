Highlights Monopoli-Virtus Francavilla 0-0 | Serie C 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ilcon glidi0-0, match valido per la ventiquattresima giornata di. Allo stadio Veneziani il derby pugliese termina con un pareggio a reti bianche, ma con diverse occasioni da una parte e dall’altra. Un punto che rallenta però la corsa promozione di entrambe, andiamo allora a scoprire in alto le immagini salienti della partita. SportFace.

Sportface.it

Avellino che tiene il passo, a pari punti al secondo posto cone Turris, dietro solo all'inarrivabile Bari. Potenza che invece, rimane in ultima posizione. Ecco le immagini del match. LA ...... tutte le produzioni originali, gli approfondimenti, glie le repliche ondemand. Nuovi ... Fidelis Andria - Campobasso, Turris - Vibonese, Latina - Taranto,- Virtus Francavilla, ...Match interessante ed emozionante quello tra Potenza ed Avellino che si chiude con una vittoria ospite per 1-3. Quattro gol, diverse emozioni, un bel match nel complesso.La Turris vince 2-0 contro la Vibonese nel match del Guruppo C del campionato di Serie C: decisive le reti di Tascone e Leonetti nel primo tempo ...