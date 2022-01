Fiorentina | doppia cessione per arrivare ad un centrocampista in A!

(Di domenica 30 gennaio 2022) Laguarda al futuro. La Nazione racconta di un sondaggio mirato con il Bologna: l’obiettivo è Nicolas Dominguez. Piace ilargentino, la mossa dei viola potrebbe essere finalizzata a stringere adesso l’operazione, a un prezzo più basso di quanto potrà essere dopo la fine del campionato. Dominguez BolognaL’idea di Dominguez fa accendere i riflettori del mercato su quanto accadrà in uscita nelle prossime ore, ovvero il probabile addio di Amrabat e quello meno scontato di Pulgar. Per il primo c’è il forte interesse del Tottenham, per il cileno c’è ancora il niet di Italiano.

Lafaccia della medaglia. Da un lato la soddisfazione in casa Juve per aver concluso l'affare ... Dall'altra la delusione e la rabbia dellache ha dovuto dire addio all 'attaccante ...Dopo la secondaseduta consecutiva Sarri ha lasciato i suoi calciatori liberi per il weekend. Il Comandante dalla prossima settimana inizierà a preparare la sfida contro lanella ...Calciomercato Juventus, accordo raggiunto col Tottenham per la doppia cessione di Kulusevski e Bentancur. Vicina l'intesa col Borussia Monchengladbach per ...Dopo diciassette anni di proprietà Della Valle, era arrivato a Firenze un ricchissimo italo americano, con un patrimonio stimato in circa dieci volte quello degli ...