Disparition de Delphine Jubillar | cet incroyable rebondissement après l’audition de Louis | le fils de l’infirmière

Leggi su cityroma

(Di domenica 30 gennaio 2022) Plus d’un an est passé depuis lade… Si les gendarmes et militaires font tout pour retrouver la jeune infirmière et disposent désormais de l’historique des géolocalisations du téléphone de son mari, Cédric, un élément pourrait bouleverser les choses. En effet, la dernière audition devant les juges d’instruction dudu couple,(7 ans) pourrait être annulée ! Selon les informations de La Dépêche, cette audition n’a pas été enregistrée par vidéo conformément à la procédure en ce qui concerne les auditions de mineurs, victimes ou parties civiles, dans un dossier pénal. Ainsi, il appartiendrait désormais aux avocats de la défense de Cédricde déposer une requête en nullité dans les six mois qui suivent. De plus, d’autres irrégularités dans ...