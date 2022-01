Con i finocchi si depura l’organismo con gusto e semplicità

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ma quanto è buona e sana la verdura di stagione? Eh si, oramai si sa, mangiare con la giusta stagionalità e a km 0 è la ricetta vincente per mantenersi in salute e in equilibrio con la natura, parola di tutti i nutrizionisti pare! E andando a ricercare sui banchi di vendita ortofrutticoli l’ortaggio più venduto (e il perché) scopriamo che ilo va per la maggiore in questo periodo per innumerevoli motivi: ortaggio invernale,so, facilmente utilizzabile in cucina, con mille proprietà benefiche e nutrizionali, ma soprattutto,tivo, l’ideale per questo periodo post-festività. Le origini e la storia delo Un prezioso alleato per la salute del, ilo (“Foeniculum vulgare”, il nome lo si deve al fatto che le foglie ricordano il fieno, che in latino ...