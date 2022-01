“Com’era verde la mia valle”, i controversi Oscar a John Ford (Di domenica 30 gennaio 2022) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Andremo indietro nel tempo a Los Angeles alla scoperta di un film che ha vinto l‘Oscar. Parleremo di un’edizione controversa come quella del 1942 e di un grande maestro del cinema. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a “Com’era verde la mia valle” di John Ford “Se inquadro un chiodo su una parete, prima o poi devo appenderci un cappello.” In questa frase Fordiana è racchiuso uno dei segreti dello stile cinematografico di John Ford come l’attenzione maniacale per i dettagli. A questi si univano straordinari totali e primi piani che venivano ripresi da più angolazioni per dare una tensione vivida alla scena. Elementi questi che troviamo soprattutto nei suoi western ma che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Andremo indietro nel tempo a Los Angeles alla scoperta di un film che ha vinto l‘. Parleremo di un’edizione controversa come quella del 1942 e di un grande maestro del cinema. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a “la mia” di“Se inquadro un chiodo su una parete, prima o poi devo appenderci un cappello.” In questa fraseiana è racchiuso uno dei segreti dello stile cinematografico dicome l’attenzione maniacale per i dettagli. A questi si univano straordinari totali e primi piani che venivano ripresi da più angolazioni per dare una tensione vivida alla scena. Elementi questi che troviamo soprattutto nei suoi western ma che ...

