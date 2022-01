(Di domenica 30 gennaio 2022) Il 20enne lombardo si aggiudica il derby in finale contro Passaro e conquista il secondo titolo "pro", sempre sul cemento tunisino. La pioggia ferma ancora Galoppini ad Antalya

Advertising

VasileRotariu4 : Monica Bellucci - VasileRotariu4 : Monica Bellucci - Drags1974 : RT @BabeCollect: Monica Bellucci - deadcow48 : RT @TEXASROCKFEED: Monica Bellucci 1995 - VasileRotariu4 : MONICA BELLUCCI -

Ultime Notizie dalla rete : Bellucci &quotMagic&quot

FIT

... della ricercatrice dello Spallanzani Francesca Colavita , a cui si deve l'individuazione della sequenza del nuovo coronavirus, dei nonni emiliani Alma Clara Corsini e Alberto, ribattezzati ...: 22 Agostino, 3 Ndrecka, 5 Soprano, 8 Viero, 11 Lombardo, 16 Rossetti, 17 D'Andrea, 19, 25 Papaserio, 26 Cisco, 29 Forgione, 33 Montaperto All .: Guidi. Arbitro : Petrella di Viterbo. Rete: ...Giorgi; Germani, Coltorti (36’st Zokou), Ley; Frinconi, Rango, Gandini, Barchetta (28’st Paolucci); Kelly (15’st Thierry), Capodaglio, Biondi (46’st Bottoni). All. Pavoni.BIAGIO NAZZARO (4-3-3): Marzi ...ECCELLENZA - La truppa di Pavoni vince di misura in casa Finisce fuori strada la Biagio che manca l’opportunità di allontanarsi dai bassifondi perdendo il secondo recupero dopo quello vincente contro ...