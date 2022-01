ATP Cordoba 2022 | inizia la stagione sulla terra rossa Torna in campo Thiem | c’è Sonego

Advertising

TennisWorldit : ATP Cordoba - Draw: Sonego dalla parte di Thiem. 4 italiani impegnati a Pune - livetennisit : ATP 250 Montpellier e Cordoba: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni (LIVE) - zazoomblog : Atp Cordoba 2022: il montepremi e il prize money - #Cordoba #2022: #montepremi #prize - zazoomblog : ATP Cordoba 2022: il tabellone. Dominic Thiem ritorna in campo Lorenzo Sonego nel suo lato di semifinale - #Cordoba… - OA_Sport : ATP Cordoba 2022: torna in campo Dominic Thiem, che si trova nel lato di semifinale di Lorenzo Sonego -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Cordoba

LiveTennis.it

MONTEPREMI2502022 (PREMI E PUNTI) PRIMO TURNO - 4.516 (0 punti) SECONDO TURNO - 8.284 (20 punti) QUARTI DI FINALE - 12.805 (45 punti) SEMIFINALI - 19.205 (90 punti) FINALISTA - 28.992 (...2502022: IL TABELLONE Schwartzman (ARG) (1) - Bye Coria (ARG) - Qualificato J. M. Cerundolo (ARG) - Dellien (BOL) Munar (ESP) - Paire (FRA) (7) Garin (CHI) (3) - Bye Baez (ARG) - ...Gli occhi del tennis si stanno posando tutti sulla Rod Laver Arena e sull'Australian Open, dove Rafael Nadal è a caccia del suo ventunesimo Slam scontrandosi con il pretendente al trono di numero 1 al ...Dominic Thiem and Juan Martin del Potro. Both plan - after an unequally long injury break - to celebrate their comebacks on the ATP tour at the events in South America. The Austrian Thiem wants to ...