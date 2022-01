Uomini e Donne: Ida Platano Svela i Retroscena Sui Suoi Ex! (Di sabato 29 gennaio 2022) Ida Platano è una delle indiscusse protagoniste di Uomini e Donne e proprio sul settimanale del programma, ha parlato dei Suoi ex. Tra questi non poteva di certo mancare Riccardo Guarnieri. Scorrendo l’intervista rilasciata da Ida, si leggono anche alcune sue considerazioni su Marcello Messina e Diego Tavani, due delle frequentazioni più importanti avute dalla dama in questa stagione. Ecco quello che ha raccontato la nostra Ida! Ida torna a parlare di Riccardo Guarnieri Ida Platano si è lasciata andare ad una lunga confessione sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. La dama non solo ha voluto parlare delle sue ultime conoscenze avvenute nel programma, ma è pure tornata a parlare del suo ex Riccardo Guarnieri. Il nome dell’ex cavaliere tarantino era spuntato fuori ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 29 gennaio 2022) Idaè una delle indiscusse protagoniste die proprio sul settimanale del programma, ha parlato deiex. Tra questi non poteva di certo mancare Riccardo Guarnieri. Scorrendo l’intervista rilasciata da Ida, si leggono anche alcune sue considerazioni su Marcello Messina e Diego Tavani, due delle frequentazioni più importanti avute dalla dama in questa stagione. Ecco quello che ha raccontato la nostra Ida! Ida torna a parlare di Riccardo Guarnieri Idasi è lasciata andare ad una lunga confessione sulle pagine diMagazine. La dama non solo ha voluto parlare delle sue ultime conoscenze avvenute nel programma, ma è pure tornata a parlare del suo ex Riccardo Guarnieri. Il nome dell’ex cavaliere tarantino era spuntato fuori ...

