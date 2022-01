Tennis | Daniil Medvedev nuovo numero 1 in classifica ATP? Non basterebbe la vittoria degli Australian Open

Advertising

SN4IFUN : ?? Comunque vada, a #Melbourne si fa la storia. Sia che l’#AusOpen lo vinca #Nadal, sia che lo vinca #Medvedev. Seco… - Eurosport_IT : Gli insulti all'arbitro costano caro a Daniil Medvedev ?????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen | #Medvedev |… - BroginiAlessio : Come confermano gli organizzatori del torneo, Novak #Djokovic ???? tornerà a giocare nel Tour all'Atp 500 di Dubai.… - sportface2016 : #AO2022 | #Medvedev multato alla vigilia della finale - RSIsport : ?????? Daniil Medvedev dovrà pagare dodicimila dollari di multa per le offese all'arbitro durante la semifinale contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Daniil

...30 Jannik Sinner - Stefanos Tsitsipas 0 - 3 09:40 Felix Auger - Aliassime -Medvedev 2 - 3 ...00 Olympiacos - Crvena Zvezda 72 - 76 20:15 Maccabi - Fenerbahçe Visualizza Euroleague- ...Medvedev è invece alla sua seconda finale in Australia, la quarta in totale nei Major. I ... e fino ad ora non ha deluso le aspettative, giocando il solitoroccioso e impenetrabile. ...Mancano poco più di 12 ore all'attesissima finale degli Australian Open 2022, che stabiliranno il vincitore del primo Slam stagionale, e sarà solo uno tra lo spagnolo Rafael Nadal e il russo Daniil Me ...For once, a member of the Big Three won’t be the favorite in a major final against a player who isn’t a member of the Big Three.