Sfonda il guardrail e finisce nella scarpata | 25enne morto sul colpo | 3 feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 gennaio 2022) Sono ancora da stabilire con esattezza le cause di un incidente che ha coinvolto quattro operai che erano a bordo di un camion che percorreva la strada da Cingoli (provincia di Macerata) in direzione Jesi. Il camion ha sbandato, hato ile si è ribaltato in una. L’incidente è avvenuto intorno alle 21,20 di venerdì 28 gennaio. Per uno degli operai non c’è stato nulla da fare. Come riferisce Cronache Maceratesi, a bordo del furgone c’erano 4 operai edili. Uno di loro (che di solito non guidava) era al volante e poco dopo la ditta Fileni il furgone ha iniziato a sbandare finendo su una parete di terra. Poi è stato proiettato verso sinistra e hato unquindi è finito in unae più volte si è ribaltato. Un uomo ha perso la vita: si tratta ...